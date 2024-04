– Rent juridisk tror jeg at det foreligger rikelig med beviser for at det pågår et folkemord, sier Warren i uttalelser som gjengis av blant andre Politico.

En rekke demokrater i Kongressen har privat anklaget Israel for folkemord på palestinerne i Gaza, men ingen har til nå ytret dette offentlig.

Warren, som har bakgrunn som jussprofessor, forsøkte i 2020 å bli partiets presidentkandidat. Senatoren har de siste månedene skjerpet ordbruken mot statsminister Benjamin Netanyahu i forbindelse med Israels krigføring.

I januar tok hun til orde for stans i USAs militærhjelp til Israel og anklaget landets ytterliggående høyreregjering for å vise total mangel på respekt for palestinske liv.

Etter Israels drap på sju hjelpearbeidere i forrige uke gjentok Warren kravet om stans i våpenhjelp og sa i et intervju med CNN at Kongressen har plikt til å gjøre noe for å få en slutt på de israelske angrepene.