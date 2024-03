I et intervju med Neue Züricher Zeitung sier ambassadør Wang Shihting at alle parter må anstrenge seg for å få slutt på krigen, som begynte for over to år siden.

– Krisen må hindres i å bli større og eventuelt komme ut av kontroll. Vi følger nøye konferansen som Sveits vil holde om Ukraina, og vurderer muligheten for å delta, sier Wang.

Regjeringen i Sveits har sagt at den arbeider for å holde konferansen i løpet av sommeren. Tanken ble først lansert i januar.

Russland kaller fredskonferansen meningsløs og mener den vil mislykkes uten russisk deltakelse. Den sveitsiske presidenten Viola Amherd sa i forrige måned at det er tvilsomt om Russland vil delta.