Israel har lenge varslet en bakkeoffensiv mot Rafah der det nå oppholder seg rundt 1,5 millioner palestinere, det store flertallet av dem internt fordrevne som lever i provisoriske telt.

Netanyahu fastholder at bakkeinvasjon er nødvendig for å nå målet om «total seier» over Hamas.

Hjelpeorganisasjoner frykter at en israelsk bakkeinvasjon vil føre til store sivile tap, og USA, FN og andre har sterkt advart Israel mot å sende bakkestyrker inn i det tett befolkede området.

Tvangsflyttes

Den israelske hæren opplyste torsdag at de planlegger å flytte flyktningene i Rafah til «humanitære øyer» på Gazastripen.

Planen er å koordinere dette med internasjonale aktører, sa hærens talsmann Daniel Hagari.

– Vi må sikre at 1,4 millioner mennesker, eller i det minste en betydelig del av de 1,4 millionene, vil flytte. Hvor? Til humanitære øyer som vi vil opprette i samarbeid med verdenssamfunnet, sa Hagari.

Hvem Israel ser for seg å samarbeide med om dette, er uklart. FN har gjort det klart at de ikke vil bistå med slik tvangsevakuering.

– FN deltar ikke i tvangsmessige, ikke-frivillige evakueringer, slo en talsmann for FNs nødhjelpskontor (OCHA), Jens Lærke, fast i forrige måned.

USA og Norge advarer

President Joe Biden har i sterke ordelag advart Netanyahu mot å sende bakkestyrker inn i Rafah.

– Det er en rød linje, sa han nylig.

– En israelsk bakkeinvasjon i Rafah vil bli en katastrofe, slo en talsmann for Bidens nasjonale sikkerhetsråd fast.

Norge har også advart Israel mot å sende styrker inn i Rafah.

– Jeg gjentar min sterke advarsel mot en bakkeoperasjon i Rafah, lød advarselen fra utenriksminister Espen Barth Eide i forrige måned.