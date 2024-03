Volodymyr Zelenskyj uttalte seg lørdag kveld for første gang om terroraksjonen i utkanten av Russlands hovedstad Moskva kvelden før.

– Det som skjedde i går i Moskva, er åpenbart: Putin og annet avskum prøver bare å gi noen andre skylden, sier Zelenskyj etter at Putin sa at de mistenkte gjerningsmennene flyktet i retning Ukraina.

– I stedet for å snakke til sine russiske borgere var Putin stille i én dag mens han tenkte på hvordan han skulle få det over på Ukraina. Alt er helt forutsigbart, sa Zelenskyj.

– De brenner våre byer – og de prøver å gi Ukraina skylden, sier presidenten.

Minst 133 mennesker ble drept da væpnede menn åpnet ild i en fullpakket konserthall som de deretter satte fyr på, ifølge russiske myndigheter.

Mye er fortsatt ubekreftet om terrorangrepet. Den ytterliggående islamistgruppa IS har sagt de står bak. Russlands president Vladimir Putin har ikke kommentert påstanden fra IS, men har heller ikke direkte anklaget noen andre for å stå bak. Ifølge russiske myndigheter ble elleve utenlandske statsborgere, blant dem de fire gjerningsmennene, pågrepet i fylket Brjansk, som grenser til Ukraina.

En ikke navngitt amerikansk tjenestemann sa lørdag til nyhetsbyrået AP at amerikansk etterretning har informasjon som viser at IS sto bak. USA har i likhet med Norge og en rekke andre land fordømt terrorangrepet, og Det hvite hus beskrev lørdag IS som en «felles terroristfiende».