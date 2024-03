Guterres holdt lørdag en appell på den egyptiske siden av grenseovergangen.

– Palestinere i Gaza – barn, kvinner, menn – sitter fortsatt fast i et mareritt uten ende, sa FNs generalsekretær og la til at det nå er på høy tid å oversvømme Gaza med livreddende nødhjelp. Han kalte hungeren som truer, en moralsk fallitt.

Han sa videre at FN kommer til å fortsette å samarbeide med Egypt for å sørge for at nødhjelpen kommer til Gaza så fort som mulig.

Før han dro til grenseovergangen, landet Guterres i byen Al Arish i det nordlige delen av Sinai i Egypt, der mye av den internasjonale nødhjelpen til Gaza leveres og lagres.

Tusener av blokkerte lastebiler

Den regionale guvernøren Mohammed Shusha i Sinai, som tok imot Guterres, sa da at rundt 7000 lastebiler ventet på å få levere nødhjelp, men at inspeksjonsprosedyrene som Israel krever, har forsinket leveringen.

Israel insisterer fortsatt på at de vil iverksette en storoffensiv mot Rafah, der det nå befinner seg 1,5 millioner mennesker, de fleste på flukt fra krigen lenger nord i Gaza.

– Enhver videre framrykking vil bare gjøre alt verre – for palestinske sivile, for gislene og for alle mennesker i regionen, sa Guterres.

Guterres påpekte gjentatte ganger under besøket hvor vanskelig det har vært å få sårt tiltrengt nødhjelp inn i Gaza, noe internasjonale hjelpeorganisasjoner legger skylden for på Israel.

Alternative metoder

– Her på denne overgangen, ser vi det hjerteløse – på den ene siden av grensa en lang rekke med blokkerte lastebiler med nødhjelp, på den andre siden den lange skyggen av sult, sa han.

Israel hevdet så sent som fredag at det ikke finnes noen sult på Gazastripen og at nok mat slipper inn, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Internasjonale eksperter slår fast at matmangelen er ekstrem på deler av kyststripen og massedød er nær forestående.

Fordi Israel hindrer lastebilene med nødhjelp, har andre land tydd til alternative metoder for å få nødhjelp inn i enklaven, blant annet flydropp og transport sjøveien. Men det regnes for å være langt mindre effektivt enn kolonner med lastebiler.

Statsminister Benjamin Netanyahu hevder at en offensiv mot Rafah er nødvendig for å få has på Hamas-ledere han sier skjuler seg i byen.

Men hele det internasjonale samfunn, inkludert Israels nære allierte USA, advarer mot en slik offensiv, som de sier blir et blodbad.