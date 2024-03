FN sikkerhetsråd vedtok mandag en resolusjon om våpenhvile under den pågående Ramadan-feiringen og utveksling av gisler. Dette første skrittet er ment å skulle avløses av en varig våpenhvile.

USA avsto fra å stemme, og 14 av de 15 medlemmene av rådet sørget for at resolusjonen ble vedtatt. Voteringen utløste en spontan og sjelden runde med applaus i rådet.

FNs generalsekretær António Guterres krever rask implementering og sier at manglende etterlevelse vil være utilgivelig.

Spriker

Hamas hilser resolusjonen velkommen og sier seg klar til å forhandle om utveksling av gisler umiddelbart.

I den israelske regjering er imidlertid reaksjonene negative. Statsminister Benjamin Netanyahu sier at FN-resolusjonen svekker Israels krigføring og bestrebelsene på å få frigjort gislene. Han mener at Hamas kan forstå resolusjonen slik at de kan få til en våpenhvile uten å løslate gislene.

Den palestinske selvstyremyndigheten på Vestbredden er positiv til vedtaket i FN og krever full israelsk tilbaketrekking fra Gazastripen og permanent stans i det de kaller den kriminelle krigen.

USA sier at en våpenhvile bare kan tre i kraft når Hamas begynner å løslate gisler. Dette fastslo FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield i Sikkerhetsrådet etter voteringen.Talsmann John Kirby for det nasjonale sikkerhetsrådet sa til pressen at avståelsen i FN ikke innebærer noen endring i amerikansk politikk i Midtøsten.

På høy tid

Den arabiske ligas generalsekretær Ahmed Aboul Gheit sier at resolusjonsvedtaket kommer i seneste laget, men at det nå straks må settes ut i livet på bakken, slik at militære operasjoner og israelsk aggresjon stanser helt og fullt.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sier at resolusjonen innebærer en umiddelbar våpenhvile og en betingelsesløs frigivelse av gisler.

Egypts myndigheter mener resolusjonen er et første nødvendig og viktig skritt for å stanse blodbadet på Gaza-stripen. Frankrike sier at våpenhvilen må strekke seg ut over Ramadan og bli permanent.

Lettet

Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock sier hun er lettet over vedtaket og at det må implementeres straks.

- Hver dag teller, sier hun.

Iran, Jordan, Libanon og Qatar er også positive, men understreker at vedtaket kun er et første skritt mot varig våpenhvile. Jordan håper at FN sikrer en tostatsløsning og en autonom, selvstendig palestinsk stat.

Dette siste momentet framheves også i Spanias reaksjon. Statsminister Pedro Sánchez understreker at to stater, som lever i fred side om side, er den eneste levedyktige løsningen for regionen.

Amnesty Internationals generalsekretær, Agnès Callamard, sier at resolusjonen er overmoden. Hun tar til orde for umiddelbar stans i alle våpenleveranser.