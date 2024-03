De to afghanske statsborgerne ble pågrepet i nærheten av byen Gera tirsdag morgen, ifølge påtalemyndigheten i den tyske delstaten Thüringen. Politiet pågrep personene på ordre fra den tyske riksadvokaten.

Ifølge en talsperson for påtalemyndigheten skal de to ha mottatt instruksjoner fra en avlegger av terrorgruppen IS. Ifølge avisen Der Spiegel er det snakk om ISIS-Khorasan (ISIS-K), som ofte beskrives som IS' afghanske gren.

De to personene, en 30-åring og en 23-åring, blir tirsdag fraktet til Karlsruhe og framstilt for varetekt.

Planene skal ha vært motivert av koranbrenningene i Sverige og skal ha gått ut på å åpne ild mot politibetjenter og andre i eller ved Riksdagen i Stockholm, skriver nyhetsbyrået TT.

Svensk politi og sikkerhetstjenesten Säpo ville ikke kommentere opplysningene fra tyske medier til TT.

Saken er den andre der mistenkte terrorplaner mot Sverige blir avdekket i Tyskland, der motivet skal ha vært koranbrenningene. I desember ble to personer fra Syria dømt for å ha planlagt et bombeangrep mot en kirke i Sverige.