– Bilens spesialfunksjoner er perfekte og helt til å stole på, sa Kims søster Kim Yo-jong etter at Kim prøvde den for første gang.

Hun la til at president Putins gave er bevis på venneskapet mellom Nord-Korea og Russland.

Luksusbilen, en Aurus Senat-limousin, ble sendt til Nord-Korea i februar etter at Kim fikk se den med egne øyne under et besøk i Russland i september i fjor.

Forsendelsen av bilen er trolig brudd på FNs sanksjoner mot Nord-Korea for å presse landet til å stanse sitt atomprogram. Sanksjonene innebærer blant annet at det er forbudt å forsyne landet med luksusvarer.

Kim har fra før en omfattende utenlandsk bilpark, som blant annet inkluderer tre store limousiner av merket Maybach. En av dem hadde han med seg på toget under besøket i Russland i fjor høst.

I løpet av det siste året har Nord-Korea og Russland utvidet samarbeidet både på det militære og andre plan. Nord-Korea forsyner blant annet Russland med store mengder artilleriammunisjon til bruk i krigen mot Ukraina.