Ekspresidenten er tiltalt for brudd på regnskapsloven i forbindelse med betaling til pornoskuespilleren Stormy Daniels for at hun skulle tie om et seksuelt forhold hun hevder hun hadde med Trump i 2006.

Rettssaken skulle etter planen ha åpnet 25. mars, men Trumps forsvarere har bedt om utsettelse for å ha bedre tid til å gå gjennom bevismaterialet. Trolig blir saken utsatt til april.

Trump langet ut mot saken i sedvanlig stil på vei inn i rettslokalet.

– Dette er en heksejakt, sa han.

Straffesaken er den første i historien mot en tidligere amerikansk president.

Mandag er også frist for Trump til å stille garanti for boten han har fått i bedragerisaken i New York. Også her mener Trump han ikke har gjort noe galt.