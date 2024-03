Eksplosjonen rammet en gruppe mennesker som ventet utenfor filialen til New Kabul Bank i Kandahar rundt klokken 8 lokal tid.

– Det er vanlig at våre landsmenn samles der for å hente lønningene sine, sier direktør for informasjon og kultur Inamullah Samangani i Kandahar-provinsen til nyhetsbyrået AFP.

Antallet bombeeksplosjoner og selvmordsangrep i Afghanistan har gått markant ned siden Taliban avsluttet opprøret etter at de tok tilbake makten og avsatte den USA-støttede regjeringen i august 2021.

En rekke væpnede grupper, inkludert den regionale delen av IS, utgjør likevel fortsatt en trussel.

Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for torsdagens angrep.