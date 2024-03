Couy Griffin beskrives som en cowboy-pastor som ble berømt for å arrangere en rekke hestekaravaner til støtte for daværende president Donald Trump.

Han er den hittil eneste valgte tjenestemannen som har mistet jobben på grunn av angrepet på Kongressen for å hindre at Joe Biden ble godkjent som USAs president.

For å avskjedige ham fra fylkesadministrasjonen i Otero tok retten i New Mexico i bruk det 14. grunnlovstillegget, som ble innført for å hindre at folk som er skyldig i opprør, blir valgt til offentlige stillinger. Tillegget ble innført på 1800-tallet og var rettet mot tidligere sørstatspolitikere etter borgerkrigen.

Tidligere denne måneden avviste høyesterett at det samme grunnlovstillegget kunne brukes til å nekte Trump å stille til valg. I sin nyeste kjennelse sier høyesterett at andre regler gjelder for lokale og delstatskandidater.

Griffin, som er republikaner, ble dømt til 14 dagers fengsel for ulovlig å ha tatt seg inn på områder som var avsperret i Kongressen.