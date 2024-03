Innen 2100 ligger over 97 prosent av verdens land, 198 av 204 land, an til å få en fertilitetsrate som er lavere enn det som trengs for å opprettholde befolkningsstørrelsen over tid, fremgår det videre av studien.

Analysen viser at annethvert barn i verden vil bli født i afrikanske land sør for Sahara innen 2100.

Vest-Europa ligger på sin side an til en fertilitetsrate på 1,44 i 2050. Denne kommer til å falle ytterligere, til 1,37, i 2100, ifølge studien.

– Denne fremtidige trenden i fødselsrate og fødsler kommer til å omforme verdensøkonomien og den internasjonale maktbalansen fullstendig, og det kommer til å bli nødvendig med reorganisering av samfunnsstrukturene, sier studiens medforfatter Natalia V. Bhattacharjee.