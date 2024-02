– Bilprodusentene kjenner ganske enkelt ikke omfanget av koblingene til tvangsarbeid i Xinjiang-regionen og forsyningskjedene av aluminium, sier Jim Wormington i HRW.

Ifølge menneskerettsorganisasjonen foreligger det troverdige beviser på at aluminiumsprodusenter i Xinjiang deltar i statlige kinesiske programmer som baserer seg på tvangsarbeid for uigurer og medlemmer av andre muslimske minoritetsgrupper.

Over 15 prosent av all aluminium som produseres i Kina, eller 9 prosent av aluminiumsproduksjonen i verden, skjer i Xinjiang-regionen.

Aluminium benyttes i en rekke bildeler, alt fra rammer og motorblokker til felger og elektriske batterier. Delene havner i biler som produseres både i Kina og andre land.

Bør vite

– Forbrukere bør vite at bilene deres er bygd med materiale som kan knyttes til tvangsarbeid og andre former for overgrep i Xinjiang, sier Wormington.

Ifølge HRW benytter bilprodusenter som General Motors, Tesla, BYD, Toyota og Volkswagen alle aluminium som kommer fra denne regionen.

Tyske Volkswagen understreker at de legger stor vekt på respekt for menneskerettigheter, også i Kina.

– Vi har ikke bare en høy standard innen Volkswagen-gruppen, vi jobber også for at disse verdiene skal gjelde i hele forsyningskjeden, sier en talsperson.

Leirer

Menneskerettsorganisasjoner har i årevis rapportert om hvordan kinesiske myndigheter sender hundretusener av uigurer og medlemmer av andre minoritetsgrupper til leirer i Xinjiang. Der utsettes de til tider for tortur og blir satt til tvangsarbeid.

Kinesiske myndigheter benekter dette og hevder at det er snakk om omskolering og arbeidstrening.