– 8. februar, som et resultat av forhandlinger, ble 100 russiske soldater som var i livsfare i fangenskap, returnert fra territorium kontrollert av regimet i Kyiv, sier det russiske forsvarsdepartementet i en uttalelse torsdag kveld.

Russland overleverte 100 ukrainske soldater til Ukraina, heter det videre.

Fangeutvekslingene mellom de to landene har fortsatt også etter at Russland anklaget Ukraina for å ha skutt ned et fly med ukrainske krigsfanger.