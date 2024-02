To EU-land har allerede innført et slikt forbud.

– Nå ønsker vi å utvide dette til hele unionen, sa EUs innenrikskommissær Ylva Johansson da forslaget ble presentert tirsdag.

Hun viser til at det sirkulerer håndbøker som gir tips til hvordan man best nærmer seg barn, hvordan man får dem til å tie stille om det som har skjedd, hvordan man kan unngå å legge igjen DNA-spor og en rekke andre ting.

Johansson vil også fjerne foreldelsesreglene i loven og viser til at det kan ta svært lang tid før ofre for seksuelt misbruk greier å fortelle om hva de har blitt utsatt for. Da kan det være for sent.

– Vi trenger en sterk kriminallovgivning. I dag tar vi et stort skritt for å sikre at vi effektivt kan straffe gjerningspersonene, sier hun.

Seksuelt misbruk av barn er et økende problem i EU, ikke minst på nettet. Bare i 2022 ble over 1,5 millioner saker rapportert inn.

Lovforslaget blir nå sendt videre til EU-parlamentet og Ministerrådet, som skal vedta den endelige teksten.