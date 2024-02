Som ventet ble president Ilham Alijev gjenvalgt for en femte periode, med en oppslutning på 92 prosent, under onsdagens valg i Aserbajdsjan. Valget ble gjennomført uten at den reelle opposisjonen deltok, og med omfattende restriksjoner mot mediene.

Valgobservatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) sa på en pressekonferanse i hovedstaden Baku torsdag at valget skjedde uten konkurranse.

– Seks andre kandidater deltok i valget, men ingen av dem utfordret den sittende presidentens politikk på en overbevisende måte. Dette ga ikke velgerne noe reelt alternativ, sa observatørene.

Alijevs seier var ventet etter at landet vant krigen mot armenske separatister som i 30 år har hatt kontrollen Nagorno-Karabakh-regionen. I september i fjor gjenerobret aserbajdsjanske styrker regionen, noe som har gjort den 62 år gamle presidenten svært populær.

Valgobservatørene sa at valget likevel ble gjennomført under restriksjoner og mangler, og at kritiske journalister var blitt arrestert og dermed hindret i å rapportere fritt.