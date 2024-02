På et valgkampmøte hevdet Trump at han i sin tid som president ga beskjed til et stort Nato-land om at USA ikke kom til å beskytte det i et russisk angrep hvis de ikke investerte nok i forsvar.

Uttalelsene har blitt møtt med kritikk flere hold, blant annet fra EU-presidenten og Nato-sjef Jens Stoltenberg.

Biden kaller uttalelsene for rystende og farlige.