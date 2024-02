Pakken gikk gjennom en viktig prosedyreavstemning i Senatet før det er ventet en endelig avstemning i midten av den kommende uken.

Pakken er deretter ventet å bli sendt videre til Representantenes hus, hvor den vil gå en usikker fremtid i møte.

Behandlingen av forslaget om hjelp på 60 milliarder dollar til Ukraina har stått i stampe i Kongressen i flere måneder. Årsaken er motstand fra en gruppe på ytre høyre fløy hos Republikanerne. De mener summen er for høy og krever en strategi for å få slutt på krigen.

Den politiske floken har ført til at USA har stanset våpenhjelpen til Ukraina på det som regnes som et avgjørende punkt i krigen. Ukraina er i ferd med å gå tom for avgjørende viktige forsyninger mens den russiske invasjonshæren fortsetter et voldsomt militært press.