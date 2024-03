Demonstrantene bar svarte masker og viftet med skilt der det sto: «Vi motsetter oss økningen i opptakstallene til medisinstudiet».

– Regjeringen gjennomfører reformene ensidig, og det kan ikke legene under noen omstendigheter akseptere, sier Kim Taek-woo i landets legeforening (KMA).

Konflikten bunner i at regjeringen har lagt fram en plan om en kraftig økning i inntaket av nye legestudenter for å hanskes med en stadig eldre befolkning.

Legene mener universitetene ikke kan håndtere en så kraftig økning i antall studenter og at planen vil føre til lavere kvalitet, både i utdanningen og i legetjenestene. I respons har rundt 10.000 leger i landet gått ut i streik.

Forrige uke ga helsedepartementet legene en frist til 29. februar for å komme tilbake på jobb, og varslet at de ville suspendere autorisasjoner for de som ikke overholdt fristen.