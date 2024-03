112 palestinere døde og over 700 ble såret i det palestinske myndigheter omtaler som en israelsk massakre utenfor Gaza by før daggry torsdag.

Israel har erkjent at soldater åpnet ild mot menneskemengden, men hevder at de fleste ofrene ble trampet i hjel og overkjørt i kaoset som oppsto da det ankom en lastebilkolonne med nødhjelp.

FN og Norge har krevd uavhengig gransking av hendelsen, og det samme gjør Frankrike.

– Det må gjennomføres en uavhengig gransking, sier utenriksminister Stephane Sejourne.

Kina er sjokkert og fordømmer på det sterkeste hendelsen, sier en talskvinne for kinesisk UD.

– Kina oppfordrer innstendig partene, særlig Israel, til umiddelbart å stanse angrepene, beskytte sivilbefolkningen og sørge for at nødhjelp slipper inn, slik at en enda større katastrofe kan unngås, sier Mao Ning.