Landet avholdt avstemningen på kvinnedagen fredag. De stemte over forslag om å utvide definisjonen av en familie og å fjerne en henvisning om at kvinnens rolle er i hjemmet.

Samferdselsminister Eamon Ryen sier at det går mot bevaring av dagens grunnlovstekst. Også parlamentsmedlem Regina Doherty, parlamentsmedlem for regjeringspartiet Fine Gael, sier at opptellingen så langt tyder på at det irske folket hadde stemt «i svært stor grad» mot endringene.

Opptellingen startet lørdag klokken 9. Det endelige resultatet er ventet lørdag kveld.

Statsminister Leo Varadkar hadde med vilje valgt å avholde avstemningen på fredag for å bruke kvinnedagen som en mulighet til å fjerne «svært gammeldags og sexistisk språkbruk om kvinner».