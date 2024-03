– Å spre frykt i samfunnet er den eneste måten regimet kan beholde makten på, sier Mahmood Amiry-Moghaddam.

Norsk-iranske Amiry-Moghaddam er professor i medisin ved Universitetet i Oslo og leder for organisasjonen Iran Human Rights (IHR). Den nye rapporten om Irans dødsdømte er skrevet av IHR sammen med Together Against the Death Penalty (ECPM), som opererer fra Frankrike.

Narkodømte

De fleste henrettelser i Iran skjer ved henging. Antallet i 2023 var 43 prosent høyere enn året før, ifølge rapporten.

– Særlig bekymringsfullt er den dramatiske økningen i antallet narkotika-relaterte henrettelser, skriver organisasjonene.

471 narkodømte skal ha blitt henrettet i Iran i fjor – 18 ganger flere enn i 2020.

Personer fra minoritetsgrupper er overrepresentert blant dem som henrettes. Minst 22 kvinner ble henrettet i fjor, og dette skal være det høyeste antallet på et tiår.

Liten omtale

Ifølge ECPM ble også personer henrettet for homoseksualitet, som er forbudt i Iran.

Iranske medier omtaler bare en liten andel av henrettelsene i landet. IHR skal ha fått bekreftet opplysninger om mange andre henrettelser fra egne kilder.

Amiry-Moghaddam mener det er bekymringsfullt og selvmotsigende at verdenssamfunnet ikke reagerer sterkere på de mange henrettelsene i Iran.

Iran er et av landene i verden som henretter flest mennesker. Kina ligger på topp på denne listen , mens USA til sammenligning henrettet 18 straffedømte i 2022.