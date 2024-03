Det er første gang FN har registrert færre enn 5 millioner. Siden 2000 er nedgangen på 51 prosent, og siden 1990 er den 62 prosent, går det fram i en rapport fra FNs barnefond Unicef, som advarer om at framgangen går sakte.

Tallet er en viktig milepæl, sier Juan Pablo Uribe, som er direktør for helse, næring og befolkning i Verdensbanken, som har utarbeidet rapporten sammen med Unicef.

– Men dette er simpelthen ikke nok, sier han.

Framgangen er særlig stor i utviklingsland som Malawi, Rwanda og Mongolia, der barnedødeligheten har falt med mer enn 75 prosent siden 2000.

Advarer om tilbakegang

– Bak disse tallene ligger historier om jordmødre og dyktige helsearbeidere som hjelper mødre med å føde barna sine på trygt vis, sier Unicef-direktør Catherine Russell i en uttalelse. Videre trekker hun fram at de også hjelper til med vaksinering av småbarn.

Men i rapporten advares det om at framgangen er vaklende.

– Framgangen står i fare for å stagnere eller gå tilbake, med mindre det tas grep for å nøytralisere de tallrike truslene mot nyfødte og barnehelse og -overlevelse, heter det i den.

Uunngåelige dødsfall

Blant annet vekker en brems i nedgangen på globalt plan og særlig i Afrika sør for Sahara bekymring.

Siden 2000 har totalt 162 millioner barn dødd før de fylte fem år. 72 av disse døde i løpet av sin første måned, da komplikasjoner etter fødsel er den vanligste årsaken til barnedødelighet.

For barn mellom en måned og fem år er luftveisinfeksjoner, malaria og diaré de fremste dødsårsakene – alle sykdommer som er uunngåelige, påpeker FN.

For å nå FN-målet om å redusere dødsraten blant barn under fem år til 25 per 1000 fødsler innen 2030, må 59 land raskt investere i barnehelse, heter det i rapporten.

Enorme geografiske forskjeller

Uten tilstrekkelig finansiering vil 64 land mislykkes i nå målet om å begrense andelen av barn som dør i løpet av sin siste måned, til 12 av 1000 nyfødte.

Tallene er også bevis på voldsom ulikhet i verden. Afrika sør for Sahara sto for halvparten av alle barnedødsfall i 2022.

Et barn som blir født i et land med høy barnedødelighet, eksempelvis Tsjad, Nigeria eller Somalia, har 80 ganger så stor sjanse for å dø før det fyller fem enn for barn som blir født i land med lav barnedødelighet – eksempelvis Japan, Singapore eller Norge.

– Hvor et barn er født, bør ikke avgjøre om det lever eller dør, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.