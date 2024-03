Redd Barna har i flere år kartlagt den psykiske helsen til palestinske barn, noe som i 2022 resulterte i en omfattende rapport.

Nå er rapporten oppdatert , og den tegner et skremmende bilde av en generasjon barn som vokser opp i frykt for israelske angrep, uten håp og tro på framtida.

Som følge av krigen er hverdagen til mange palestinske barn preget av angst, søvnproblemer, spiseforstyrrelser, sengevæting og aggresjon, går det fram av rapporten.

Psykiske skader

Redd Barna har snakket med en rekke foreldre og andre omsorgspersoner på Gazastripen, der over 31.000 palestinere ifølge helsemyndighetene er drept i israelske angrep siden oktober, det store flertallet av dem barn og kvinner.

– Fem måneder med vold, fordrivelse, sult og sykdom, på toppen av nesten 17 år med blokade, har forårsaket store psykiske skader på barn i Gaza, konkluderer rapporten.

– Barns evne til å forestille seg en framtid uten krig er praktisk talt forsvunnet, konstateres det videre.

Foreldrene føler seg maktesløse.

– Sønnen min har sluttet å spise og blir stadig tynnere. Hele tiden spør han meg om vi skal dø. Som far er det ingenting jeg kan gjøre for å hjelpe, jeg vet ikke hva jeg skal si. De spør på nytt og på nytt, men jeg har ikke noe svar, forteller en far.

Lik i gatene

Barna på Gazastripen har i månedsvis flyktet fra bomber og kuler, mange har mistet sine nærmeste, de har vandret rundt i utbombede ruiner og blant lik i gatene, og de våkner om morgenen uten å vite om de i løpet av dagen vil få noe å spise.

Mange klarer ikke lenger å konsentrere seg om selv de enkleste oppgaver, husker ikke lenger det som skjedde for kort tid siden.

Helsevesenet på Gazastripen har i stor grad brutt sammen, psykisk helsevern fins ikke lenger, barn med krigstraumer får ingen oppfølging, og mange vil måtte slite med traumer og senskader resten av livet.

– Barna våre er redde, sinte og de makter ikke å slutte å gråte, forteller en mor Redd Barna har snakket med i Gaza.

– Dette er for mye å håndtere selv for voksne, enda verre er det for barna, sier hun.

Hungersnød

Mangel på mat og rent vann gjør at nesten alle barn i Gaza nå trues av hungersnød, og mange er alt døde, konstaterer Redd Barna.

Selv før 7. oktober var situasjonen for barn på Gazastripen svært vanskelig. Mange slet med traumer fra tidligere israelske angrep, og den israelske blokaden gjorde den økonomiske situasjonen for mange familier svært vanskelig.

Krigen som nå pågår, har forverret situasjonen ytterligere og på dramatisk vis svekket den psykiske helsen

– Barna her har sett alt. De har opplevd bomber, død og lik. Vi kan ikke lenger late som om det ikke skjer. De forstår, og de har sett det selv, forteller enn far i Gaza.

– Sønnen min kan til og med forteller hvilken type bomber og raketter som brukes, han hører forskjellen på dem, forteller han.

Uakseptabelt

– Det er uakseptabelt at barn på egen hånd må håndtere de grusomhetene som de har opplevd i Gaza, sier Redd Barnas landdirektør i de okkuperte palestinske områdene, Jason Lee.

Halvparten av Gazas rundt 2,3 millioner innbyggere er barn, og tre av fire er de siste månedene drevet på flukt fra de israelske krigshandlingene.

Nå lever mange av flyktningene i provisoriske telt i Rafah helt sør på Gazastripen, i et område Israels statsminister truer med å sende bakkestyrker til.

– Barna tvinges til å sove under åpen himmel og får verken den maten eller det vannet de trenger for å overleve. De opplever sjokk og sorg i massiv skala, sier Lee.