Samtidig mener 68 prosent at han ville vært skikket, selv om han blir dømt.

Svarene kommer fram i en undersøkelse utført av Edison Research for nyhetsbyrået Reuters blant velgere på vei ut av valglokalene – kjent som exit poll.

I den sørøstlige delstaten Virginia sier 40 prosent av republikanske velgere at Trump ikke ville vært skikket etter en eventuell domfellelse, mens 53 prosent sier han ville vært det.

I North Carolina har 32 prosent svart at han ikke ville vært skikket, mens 64 sier han ville vært.

Ekspresidenten har for tiden en rekke saker gående i det amerikanske rettsvesenet. 25. mars skal han møte i retten i den såkalte hysjpengesaken, der han er tiltalt for å ha betalt pornoskuespilleren Stephanie Clifford, bedre kjent som Stormy Daniels, en annen kvinne og en tidligere ansatt for å holde tett om seksuelle forhold han har hatt med dem.