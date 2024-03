Under det ukelange møtet i folkekongressen har lederne vært åpne om at Kina står overfor en myriade av utfordringer og at selv et beskjedent mål om 5 prosents vekst ikke vil være lett å innfri. Flere advarte om at «skjulte farer» trekker økonomien ned.

Men hvordan fagre løfter skal omgjøres til konkret handling har det vært lite om. Lederskapet med president Xi Jinping i spissen har underveis i kongressen fått igjennom vedtak som har styrket grepet om makten og sikret enda mer hemmelighold om hvordan politiske beslutninger blir fattet.

Målet om på styrke nasjonal sikkerhet vil bli nedfelt i en rekke nye lover som skal vedtas i månedene som kommer. Delegatene samlet seg til det siste møtet mandag ettermiddag lokal tid og vedtok i rask rekkefølge en rekke forslag som er blitt fremmet underveis etter grundig vask av innholdet.

Parti over regjering

Blant vedtakene var en revisjon av loven som regulerer styrkeforholdet mellom regjeringen og ledelsen av kommunistpartiet. Statlige medier sa at målet var å styrke partiets grep om makten og gjøre regjeringen og byråkratiet til instanser som setter partiets vedtak ut i livet.

– Dette er en reorganisering av den utøvende myndigheten i Kina. Det er tydeligere enn noen gang at partilederen er den mest innflytelsesrike personen i makthierarkiet, men den eksakte arbeidsfordelingen i utøvelsen av makt er fortsatt noe ugjennomsiktig, sier Ryan Mitchell ved det kinesiske universitetet i Hongkong.

Forsamlingen vedtok også budsjettet for 2024 og planene for sosial utvikling i det folkerike landet. Bare en håndfull av de nesten 3000 delegatene stemte mot enkelte av forslagene.

Boligsektoren

Den nøye regisserte avviklingen av folkekongressen har i år vært dominert av økonomiske spørsmål. Lørdag var den vaklende boligsektoren hovedtema, og boligminister Ni Hong sa at det er ytterst vanskelig å rette opp forholdene i det gjeldstyngede og delvis konkursrammede boligmarkedet, en sektor som står for en firedel av Kinas økonomi.

Kina-eksperter merker seg løftene om handling for å få fart i økonomien, men sier at de fortsatt ikke har sett noen vilje til å sette i verk de virkelig store redningsoperasjonene som anses nødvendige for å løfte Kina til gamle høyder.

Flere Kina-eksperter merket seg at statsministerens tradisjonelle pressekonferanse i bakkant av kongressen ble sløyfet i år.