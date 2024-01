– Det gjør meg veldig vondt. Jeg er redd de må kutte av det andre beinet mitt, sier Noor (11), som forteller historien sin fra en sykehusseng sør på Gazastripen.

Mens hun snakker, titter hun på høyrebeinet, som nå støttes av en tung metallskinne og fire skruer som er boret inn i beinet.

– Jeg pleide å løpe og leke, jeg var så fornøyd med livet mitt. Men nå når jeg har mistet beinet, har livet mitt blitt dårlig, og jeg er blitt trist. Jeg håper jeg kan få et kunstig bein, sier Noor.

På den nå utbombede Gazastripen er det kommet en generasjon med barn som har måttet amputere armer og bein som følge av israelske angrep mot blant annet tett befolkede boligområder. Framtidsutsiktene deres er mørke, og de kan ikke regne med den medisinske oppfølgingen de trenger som følge av amputasjonene.

Mangler leger

Helsevesenet i Gaza har kollapset, og kun 30 prosent av legene i området er fortsatt i arbeid. De andre er borte fordi de enten er drept, fordrevet eller tatt til fange av israelske styrker, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Israelske myndigheter har sagt at de jobber for at så få sivile som mulig skal bli rammet av angrepene. De anklager også Hamas for å utnytte sivile bygninger til terror. Men de har ikke gitt noen spesifikk kommentar til at så mange barn har måttet amputere lemmer.

Over 1.000 barn hadde i slutten av november måttet amputere bein og armer, noen ganger mer enn én gang, andre ganger begge bein, opplyser Verdens barnefond Unicef.

Ifølge Gazas helsemyndigheter er nesten en firedel av de over 50.000 sårede barn.

Dårlig hygiene og mangel på medisiner innebærer at det må utføres amputasjoner på bein som tidligere er skadd. Andre ganger fører komplikasjonene til at livet ikke kan reddes.

– Mange lemmer som tilsynelatende er reddet, vil etter hvert kreve amputasjon. Og mange med amputasjoner og lemmer som vi tror er reddet, vil fortsatt kunne dø av de langsiktige konsekvensene, sier Chris Hook, en britisk akuttlege som jobber for Leger Uten Grenser (MSF), og som kom hjem fra Gaza i slutten av desember.

Ansatte ved European Hospital i Khan Younis, der Noor får behandling, har tre ganger så mye å gjøre som sykehuset har kapasitet til. De kan ikke gi 11-åringen det nye beinet hun drømmer om.

Smertefullt

Det minker også kraftig på smertestillende. Dermed må mange leve med de kroniske smertene som ofte følger med amputasjonene uten smertelindring. Da en journalist fra Reuters besøkte sykehuset, surret fluene rundt pasientene.

– Som sykepleier forsøker jeg å gjøre det så enkelt for dem som mulig, men uansett hva vi gjør, har de alvorlige psykiske problemer. De føler seg ufullstendige og har masse smerte, sier sykepleieren Wafa Hamdan.

Gazas største protesesenter lå på sykehuset Hamad i Gaza by, men det ble ødelagt i et israelsk angrep for flere uker siden, ifølge Gazas helsemyndigheter. En talsmann for det israelske militæret har ikke svart på en henvendelse fra Reuters om sykehuset.

Barn som har måttet amputere lemmer, trenger ifølge eksperter opptil tolv operasjoner før de blir voksne ettersom de ennå ikke er utvokst. Men selv før krigen var det mangel på både kirurger, samtidig som over 300 helsearbeidere er blitt drept siden 7. oktober, ifølge palestinske tall.

Unødvendige amputasjoner

Likevel er Noor heldigere enn mange andre barn. Noen av dem har fått bein og armer amputert i all hast på grunn av tidsnød og mangel på medisinsk ekspertise, og noen er også blitt operert uten bedøvelse.

– Dessverre har mange av dem vært unødvendige, sier Sean Casey, koordinator for WHOs akuttmedisinske team.

Andre ganger er amputasjon eneste utvei fordi barna først har kommet til sykehus flere dager etter at de ble skadd.

Unicefs talsmann James Elder forteller om en gutt som kom til sykehuset med et bein som var i ferd med å råtne. Årsaken var at han måtte tilbringe over tre dager på en buss mens den sto i kø for å slippe forbi en israelsk kontrollpost.

Det israelske militæret oppgir at de har gjennomgått hendelsen for å trekke lærdom av den, og at den kommer til å bli undersøkt videre.

Usedvanlig mange

Gazas helsemyndigheter har ingen offisiell oversikt over hvor mange barn som har måttet amputere lemmer etter at krigen startet 7. oktober. Leger og hjelpearbeidere mener at Unicefs tall på rundt 1.000 barn i løpet av krigens to første måneder, er riktig.

Men siden har antallet trolig økt kraftig. Og alt tyder på at antall amputasjoner på Gazastripen har vært uvanlig høyt sammenlignet med andre kriger og katastrofer.

I Ukraina, der boligblokker er lagt i grus slik som i Gaza, er det kun 30 kjente tilfeller av amputasjoner på barn, ifølge ukrainske myndigheter.

Den britisk-palestinske kirurgen Ghassan Abu-Sittah sier at han utførte seks amputasjoner på én kveld. En gang måtte han gjenåpne beinstumpen til et barn for å rense ut pusset.

Mange mennesker kommer tilbake til sårklinikken i Rafah med infiserte stumper, ifølge Hook fra MSF.

Ingen kommer på besøk

Presidenten i Den internasjonale Røde Kors-komiteen, Mirjana Spoljaric, sier at hun ikke kan glemme bildene av barn, ofte foreldreløse, med flere amputasjoner, som hun møtte da hun besøkte et sykehus i Gaza i desember.

– I tillegg til sårene og mangelen på smertestillende, ligger de der uten at noen kommer for å besøke dem, sier hun.

I noen tilfeller, som med den foreldreløse tiåringen Ritash, måtte restene av høyrebeinet hennes amputeres på nytt like under kneet etter at det ble infisert, opplyser Gemma Connell, som jobber for FNs nødhjelpskontor (OCHA).

Et bilde viser Ritash med et dystert ansiktsuttrykk der hun sitter i en rullestol på et skittent sykehusgulv med beinstumpen stikkende ut.

– Jeg tror det jeg har sett, ville knust alles hjerter, sier Gemma Connell.