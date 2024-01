– Terroristen ble overlevert til en soldat for oppsyn. Soldaten er under mistanke for å ha skutt ham, noe som resulterte i hans død, sier det israelske militæret om hendelsen, som skjedde søndag.

– I lys av den foreløpige informasjonen er det igangsatt en etterforskning for å undersøke omstendighetene rundt skytingen, heter det videre i en uttalelse sendt til AFP.