Soldatene ble drept da bussen de kjørte, ble angrepet av IS-krigere i nærheten av oldtidsbyen Palmyra. Flere andre soldater ble såret i angrepet.

Eksilgruppa SOHR sa allerede samme dag at det var IS som utførte angrepet. Torsdag bekreftet ekstremistgruppa det i et innlegg på meldingstjenesten Telegram.

Angrepet er det andre så langt i år. I forrige uke ble ni syriske soldater og militskrigere drept i et IS-angrep i regionen Deir al-Zor, ifølge SOHR.

IS kontrollerte på et tidspunkt store områder i Syria, men ble territorielt nedkjempet i 2019. De ytterliggående islamistene har siden fortsatt å utføre angrep mot sivile og sikkerhetsstyrker i både Syria og Irak.