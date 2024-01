Den døde personen var ansatt i gruveselskapet Gold Fields som arbeider i gullgruva.

Selskapet opplyser at dødsulykken fant sted 2. januar, og at alt arbeid i gruva er foreløpig satt på vent. Det er uklart når arbeidet skal starte igjen og hvilke konsekvenser stansen får for produksjonen.

Gold Fields skriver i en uttalelse at selvgående gruveutstyr var involvert i ulykken.

En etterforskning av ulykken er satt i gang av Sør-Afrikas departement for mineral- og energiforvaltning sammen med fagforeninger og gruveledere.

I fjor døde 54 arbeidere i gruveulykker i Sør-Afrika. Det var en oppgang fra året før da 49 arbeidere døde.