Christian Ziegler har vært suspendert av partiet siden forrige måned. Han har blitt bedt om å trekke seg av flere høytstående republikanere, deriblant Florida-guvernør og presidentkandidat Ron DeSantis, noe han har nektet å gjøre. Mandag ble han likevel avsatt etter en ekstraordinær avstemming i partiet.

Ziegler er anklaget for å ha voldtatt en kvinne han og kona Bridget har innrømmet overfor politiet å ha hatt et forhold til. Kvinnen hevder overgrepet skjedde på et tidspunkt de tre hadde avtalt å møtes, men at Christian møtte opp uten kona og voldtok henne. Ziegler sier på sin side at det forelå samtykke fra kvinnen.

Ekteparet har vært uttalte motstandere lhbt-rettigheter, og forholdet deres til en annen kvinne har utløst kritikk og anklager om hykleri.