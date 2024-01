Kinas utenriksminister Wang Yi sier mandag at Gaza-krigen fortsetter å eskalere. Kina tar nå til orde for en storstilt, mer autoritativ og effektiv internasjonal fredskonferanse, sier Wang.

Han sier også at Kina ønsker at det utarbeides et konkret tidsskjema for implementering av en tostatsløsning.

Wang kom med uttalelsene til journalister etter at han hadde snakket med Egypts utenriksminister Sameh Shoukry i Kairo søndag. Det fremkommer i en uttalelse fra Kinas utenriksdepartement natt til mandag.