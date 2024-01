Colombianske myndigheter sier en uttalelse at raset dekket en travel motorvei som knytter de to byene sammen. En leteaksjon er satt i gang for å finne savnede personer som kan ligge begravd under rasmassene.

Hva som utløste skredet er foreløpig ukjent, men forsvarsdepartementet rapporterte at det har regnet i området, noe som har vanskeliggjort redningsarbeidet.

President Gustavo Petro sier på X , tidligere Twitter, at regjeringen vil bidra med all nødvendig støtte i det han beskriver som en nasjonal tragedie.