Kilden sier til kanalen at Ukraina har etterretningsopplysninger som antyder at kun fem lik ble sendt til likhuset i nærheten av der det russiske flyet styrtet. Det sår tvil om Russlands påstand om at over 70 personer – blant dem 65 ukrainske krigsfanger – døde.

Russerne hevder også at det militære transportflyet – et Iljusjin Il-76 – ble skutt ned av ukrainske styrker i den russiske grenseregionen Belgorod onsdag.

Ukraina ha verken bekreftet eller avkreftet de russiske påstandene. Landets menneskerettsombud sa torsdag at en navneliste som sirkulerer i russiske medier og som hevdes å liste opp de døde, inkluderer navn på krigsfanger som allerede er utvekslet.

Russland sier de har startet sin egen gransking av ulykken, mens Ukraina har bedt om en internasjonal etterforskning og at både FN og Den internasjonale Røde Kors-komiteen får tilgang til stedet der flyet gikk i bakken.

Ifølge russiske medier er de såkalte svarte boksene fra flyet – en samlebetegnelse på ferdsskriveren og taleregistratoren – funnet og sendt til analyse i Moskva.