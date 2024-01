Lavrov hevdet at de ukrainske styrkene er fullstendig mislykket på slagmarken og ikke er i stand til å beseire eller svekke Russland.

Han sa at Russland alltid er klar for fredsforhandlinger, men at fredsplanene som er lagt fram av Ukraina og deres vestlige «herrer», bare tjener til å dekke over en fortsettelse av krigen.

– Alle disse formlene er en blindvei, og jo før Washington, London, Brussel og Paris forstår det, desto bedre er det for Ukraina og Vesten, sa han.

USAs representant Robert Wood kalte Lavrovs påstander åpenbar desinformasjon. Han fastslo at det var Russland som startet krigen med invasjonen av Ukraina, og at det er president Vladimir Putins «ensporede forsøk på å utslette Ukraina og underlegge seg dets folk som forlenger krigen».

– Russlands imperialistiske ambisjoner er åpenbare, og for Russland er den eneste løsningen Ukrainas fullstendige kapitulasjon, sa han og framholdt at krigen ville ta slutt i morgen om Russland trakk tilbake sine styrker fra Ukraina.

Det var Russland som innkalte møtet for å kritisere vestlig militær støtte til Ukraina. Like før møtet leste Ukrainas FN-ambassadør Sergyj Kyslytsyja, med støtte fra 40 andre land, opp en erklæring som anklaget Russland for hykleri ved å kritisere lovlige våpenoverføringer til et land for å forsvare seg.