– Russlands krig i Ukraina har blitt en kamp for ammunisjon, sa Stoltenberg etter signeringsseremonien i Brussel tirsdag.

Kontrakten gjelder kjøp av 155 mm artilleriammunisjon.

Nato har inngått kontrakten på vegne av en rekke medlemsland som enten kommer til å levere granatene videre til Ukraina, eller bruke dem til å fylle på sine egne lagre.

Flere Nato-land opplever at egne våpenlagre har krympet betraktelig som følge av krigen i Ukraina.

Stoltenberg mener at det er helt nødvendig å øke produksjonen av ammunisjon for å sikre fortsatt støtte til Ukraina. Han sier samtidig at Nato ikke ser noen umiddelbar trussel mot Natos medlemsland.

Ukraina har gang på gang advart om at mangelen på ammunisjon hindrer landets krigføring mot Russland.