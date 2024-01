Angrepet skjedde mandag, mens kvinnen svømte i Elizabeth Bay, snaut to kilometer vest for det velkjente operahuset i sentrum av storbyen, opplyser politiet tirsdag.

Naboer skyndet seg til stedet for å hjelpe den 29 år gamle kvinnen, som ropte om hjelp.

– Hun forsøkte å komme seg opp, og bak henne hang beinet, som var åpent og fullt av blod. Det var helt surrealistisk, sier Michael Porter.

– Vi har alltid vært bekymret for og visst at det har vært hai i bukta, men det er først nå at det kjennes virkelig, sier han.

Det er det første haiangrepet i Sydneys havneområde siden 2009. Da ble en marinedykker angrepet av en oksehai som bet ham i armen og beinet i Woolloomooloo Bay. Den australske marinen har en base i bukta som ligger mellom operahuset og bukta der mandagens angrep fant sted.

I 2002 ble en 35 år gammel britisk dykkeinstruktør spist av en hai i Little Bay, litt sørøst for byen. Det var det første dødelige haiangrepet i Sydney siden 1963.