Det sier Eylon Levy, talsmann for den israelske regjeringen, tirsdag.

Han legger til at det pågår forsøk på å få frigitt gislene, men han vil ikke utdype det og sier «liv står i fare».

Mandag meldte nettstedet Axios at Israel skal ha foreslått en to måneder lang våpenhvile i bytte mot at Hamas frigir alle de gjenværende gislene som holdes fanget på Gazastripen. Kilden til opplysningen var to ikke navngitte israelske tjenestepersoner.