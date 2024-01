43-åringen meldte seg til politiet søndag kveld, ifølge spansk politi. Den uvanlige drapssaken fant sted i den lille byen Morata de Tajuña utenfor Madrid.

Saken bunner i en absurd datingsvindel-sak, som har blitt fyldig dekket av spanske medier. De har skrevet om hvordan to eldre søstre i 70-årene innledet det de trodde var et avstandsforhold med to amerikanske menn via nettet.

Da den ene mannen angivelig døde, ba den andre mannen søstrene om å overføre penger til ham. Deretter skal han ha lovt at de skulle få arve den avdøde mannens omfattende formue på 7,6 millioner euro, tilsvarende 87 millioner kroner.

Søstrene skal deretter ha spurt venner, kjente og naboer om å låne penger i håp om å sikre seg millionarven. Den 43 år gamle pakistaneren skal ha leid et rom i søstrenes hus som de delte med sin bror. 43-åringen skal ha lånt dem rundt 570.000 kroner. De skal også ha solgt en leilighet i Madrid for å samle inn penger.

Da millionarven aldri kom i retur, fikk søstrene heller ikke tilbakebetalt gjelden sin.

I forrige uke ringte naboene politiet etter at de ikke hadde sett søstrene og deres bror på en stund. Alle tre ble funnet drept inne i huset.

43-åringen er tidligere dømt og bøtelagt for å ha angrepet den ene søsteren. Han har erkjent å ha drept de tre, ifølge politiet.