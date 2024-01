Hendelsen mannen er dømt for, fant sted i 2013 mens han tjenestegjorde i den paramilitære gruppen Liwa al-Quds, som støtter det syriske Assad-regimet.

Retten fant ham skyldig i å ha deltatt i bortføringen av en palestinsk mann som ble dratt ut av hjemmet sitt i en flyktningleir nær Aleppo og overlevert til det syriske flyvåpenets etterretningstjeneste, som utsatte ham for gjentatt tortur.

Domstolen kalte militsen en kriminell organisasjon hvis medlemmer var skyldige i «krigsforbrytelser som plyndring, vold og frihetsberøvelse av sivile».

35-åringen ble stilt for retten i Haag basert på prinsippet om universell jurisdiksjon, et juridisk prinsipp som gjør det mulig å straffeforfølge mistenkte for internasjonale lovbrudd som krigsforbrytelser, selv om de er begått i et annet land.

Den dømte mannen fikk asyl i Nederland i 2020 og ble arrestert etter at myndighetene fikk tips om at han hadde vært medlem av Liwa al-Quds.

Mannen ble imidlertid frikjent for pågripelsen og torturen av en annen palestinsk mann samme natt, fordi retten ikke kunne fastslå at han var personlig involvert.