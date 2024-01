Sent søndag kveld opplyser det japanske utenriksdepartementet at de stopper støtten mens UNRWA gransker påstandene om at ansatte var innblandet i Hamas-angrepet på Israel 7. oktober i fjor.

– Vi er ekstremt bekymret for den påståtte involveringen og ber UNRWA på det sterkeste gjennomføre en rask og fullstendig gransking, heter det i en uttalelse fra departementet.

FN-tjenestemenn har bedt en rekke land – blant dem store givere som USA og Tyskland, om å revurdere den midlertidige stansen i støtten til UNRWA. Japan er den sjette største giveren til organisasjonen, ifølge tall fra 2022.