I en uttalelse søndag viser han til at det som skjer, er fullstendig i strid med folkeretten og den grunnleggende beskyttelsen sivile har krav på.

Han viser til drap på «så mange mennesker» på skoler som er omgjort til tilfluktsrom, og det at hundrevis av mennesker har måttet flykte for livet fra Shifa-sykehuset i Gaza by. Samtidig skal hundretusener av sivile være fordrevet sør på Gazastripen.