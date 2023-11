IAEA anklager også Iran til å hindre tilgangen for dem. I september varslet Iran at landet ville utestenge rundt en tredel av de mest erfarne IAEA-inspektørene.

Irans lager av uran som er anriket opp til 60 prosent, økte med 6,7 kg til 128,3 kg siden den forrige rapporten 4. september, ifølge byråets tall.

Denne graden av anrikning regnes for å være nær våpenkvalitet og kan være nok til å lage tre atombomber etter IAEAs definisjon. De regner 42 kg som nok til et stridshode – hvis uranet anrikes videre. Uran som er anriket til 90 prosent regnes for å være av våpenkvalitet.

I atomavtalen mellom Iran og stormaktene fra 2015 forpliktet Iran seg til å drastisk redusere anrikingen av uran og tillate omfattende inspeksjoner fra IAEA.

Etter at daværende president Donald Trump i 2018 trakk USA fra atomavtalen med Iran, svarte landet blant annet med å trappe opp anrikingen av uran. Siden april 2021 har landet ifølge IAEA også produsert høyanriket uran.

Iran fremholder at atomprogrammet har fredelige formål og nekter for at landet utvikler atomvåpen eller at de har noe ønske om å gjøre det.