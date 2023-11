Toppmøtet foregår onsdag i California, på en eiendom utenfor San Francisco der de første episodene av TV-serien «Dynastiet» i sin tid ble spilt inn.

En smilende Joe Biden tok imot den kinesiske lederen da han trådte ut av en svart limousin.

– Det er avgjørende at vi forstår hverandre fullt ut, sa den amerikanske presidenten til Xi.

– Vi må sikret at konkurranse ikke blir til konflikt, la han til.

– Jorda er stor nok

Også Xi understreket at konflikt og konfrontasjon må unngås. Han sa at det vil ha utålelige konsekvenser for begge land.

– Jorda er stor nok til at begge landene kan lykkes, sa Kinas president.

For to store land som USA og Kina er det ikke et alternativ å snu ryggen til hverandre, ifølge Xi.

I forkant var det varslet at presidentene skulle drøfte både handel, sanksjoner, Taiwan, Ukraina, Nord-Korea og krigen mellom Israel og Hamas. Også klimaendringene, rusmidler og såkalt kunstig intelligens (KI) står på dagsordenen, ifølge Biden.

Direktelinje

Møtet mellom Biden og Xi skjer i forbindelse med et toppmøte for landene i Samarbeidsforumet for Asia og Stillehavsregionen (Apec).

Både amerikanske og kinesiske kilder har dempet forventningene i forkant av samtalene.

Men det er håp om at landene kan enes om å gjenopprette en direktelinje mellom sine militære ledere. Kanskje kan det også komme et gjennombrudd knyttet til det narkotiske stoffet fentanyl.

Amerikanske myndigheter har tidligere anklaget Kina for å bidra til omfattende rusmisbruk i USA. I Kina produseres kjemikalier som brukes til å lage fentanyl, som smugles inn i USA i store mengder.