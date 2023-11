Dommen opphevet en kjennelse fra en lavere rettsinstans fra 2021, som fant at kvinnene ikke hadde rett til kompensasjon, blant annet med henvisning til Japans «suverene immunitet» og at ofrenes krav kunne forårsaket diplomatiske gnisninger.

Torsdag bestemte domstolen i Seoul at hver av kvinnene skal få rundt 200 millioner won, rundt 1,6 millioner norske kroner, i kompensasjon. Retten fant at ofrene hadde blitt tvangsbortført eller lokket inn i seksuelt slaveri.

Historikere har anslått at opptil 200.000 kvinner, hovedsakelig fra Korea men også andre deler av Asia, ble tvunget til å være sexslaver for japanske soldater under andre verdenskrig.

Den japanske regjeringen nekter for å være direkte ansvarlig for overgrepene i krigstiden og hevder ofrene ble rekruttert av sivile.