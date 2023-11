Flere andre ansatte ved sykehuset ble såret, hvorav tre har kritiske skader.

To av legene som ble drept, jobbet for Leger Uten Grenser, opplyser organisasjonen.

– Vi er forferdet over drapene på to av våre leger, Mahmoud Abu Nujaila og Ahmar Al Sahar, samt en lege ansatt på Al Awda-sykehuset, Ziad Al-Zaatari. De døde i et angrep på sykehuset tidligere tirsdag, et av de siste fungerende sykehusene i Nord-Gaza. Våre tanker går til familiene og kollegene deres som er i sorg, skriver organisasjonen i en pressemelding.

Leger Uten Grenser opplyser at de jevnlig har delt informasjon med begge krigførende parter om at Al Awda er et fungerende sykehus der ansatte fortsatt jobber.

– Vi fordømmer dette angrepet på det aller sterkeste, og vi krever nok en gang at sykehus og andre medisinske fasiliteter, pasienter og helsearbeidere må beskyttes. I skrivende stund er mer enn 200 pasienter fortsatt inne på Al Awda uten å kunne få behandlingen de trenger.