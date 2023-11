Enkelte steder i delstaten Gujarat fikk 144 millimeter nedbør på et døgn, ifølge myndighetene i landet.

I tillegg til regnet og tordenværet, var det også mye hagl i området. Nedbøren forårsaket skader på hus og storfe over hele delstaten.

Gujarats landbruksminister sier at det vil bli gjort undersøkelser for å finne ut hvor store ødeleggelsene er, og at ofrene vil få utbetalt erstatning deretter.

Ifølge Indias meteorologiske institutt vil nedbøren fortsette i deler av delstaten mandag.