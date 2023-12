Dubai ligger i De forente arabiske emirater, hvor utroskap i ytterste konsekvens kan straffes med flere år i fengsel.

Avisa B.T. har fått bekreftet fra politiet i Dubai at Pitzner etterforskes. En ikke navngitt kilde sier til Ekstra Bladet at 26-åringen er løslatt etter at hun fredag ble pågrepet.

Pritzner er influenser, datter av en diamanthandler og kjent fra realityserien Diamantfamilien. Det er ekskjæresten Milad Saadati som har anmeldt henne for utroskap.

Pågripelsen skjedde dagen etter at klimatoppmøtet i Dubai begynte. På dette tidspunktet var et stort antall statsledere i byen, i tillegg til titusener av møtedeltakere.

Hvem som er vertskap for FNs klimatoppmøter, går på omgang mellom ulike deler av verden. De forente arabiske emirater har et autoritært styresett, og ytringsfriheten i landet er begrenset. Også kvinners rettigheter er begrenset, og homofili er forbudt.