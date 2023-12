Det går fram i et brev sendt til Opec-landene som nyhetsbyråene AFP og Reuters har fått tilgang til. Det er datert 6. desember.

I det skriver al-Ghais at landene må avvise enhver avtale på Cop 28 som tar til orde for mindre bruk av fossilt brennstoff. Avtalen må i stedet ha formuleringer om nedgang i utslippene, framholder han.

Al-Ghais skriver at brevet er sendt «med en følelse av ytterste nødvendighet».

– Det virker som at det utilbørlige og disproporsjonale presset mot fossile brennstoffer kan nå et vendepunkt med irreversible konsekvenser, da utkastene til slutterklæring stadig innebærer muligheter for formuleringer om fossil utfasing, skriver han.