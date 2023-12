Catherine Colonna sier mandag at Frankrike med stor interesse fulgte med da Australia i forrige måned inngikk en lignende avtale med øystaten Tuvalu. Den skal tilby en redningsline til dem som må flykte fra stigende havnivå og kraftigere stormer som følge av klimaendringene.

Australias statsminister Anthony Albanese kunngjorde en plan som i første omgang åpner for at 280 personer fra Tuvalu kan komme til Australia hvert år. Det lite øylandet har 11.000 innbyggere, og de lave atollene gjør Tuvalu ekstra utsatt.

Colonna sier at hun ikke er sikker på om de franske territoriene Ny-Caledonia og Fransk Polynesia har like stor kapasitet.

– Jeg er åpen for å vurdere konkrete forespørsler. Men størrelsen på det australske kontinentet skiller seg vesentlig fra Fransk Polynesia og Ny-Caledonia, sier utenriksministeren. Hun legger til at dette uansett bare er én måte å ta tak i noen av utfordringene som følger av klimaendringene.

– Jeg skulle heller ønsket at man får kontroll og herredømme over klimaendringen. Det kan være bedre med forebyggende tiltak enn å forsøke å rette opp når det er for sent, legger hun til.